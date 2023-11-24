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Yerel 10 mürettebatı kayıp olan Kafkametler Gemisi'nin son durumunu böyle anons ettiler
Yerel

10 mürettebatı kayıp olan Kafkametler Gemisi'nin son durumunu böyle anons ettiler

Yeniakit Publisher
2023-11-24 06:58:00 - 2023-11-24 07:02:01

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürüklenerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinden gelen yardım çağrısı yürekleri dağladı. Mendireğe çarpan Kafkametler adlı gemiyi gören başka gemilerin ise geminin son durumunu anons etmesi amatör kameraya yansıdı.

19 Kasım günü Karadeniz'de saatteki hızı 120 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yüksek dalga boyutları, Pallada ve Kafkametler adlı iki gemiyi büyük bir tehlike altına soktu. Olaylar, gemi mürettebatlarının yardım çağrılarına rağmen devam etti. 13 mürettebatı ile sürüklenerek sahile yaklaşan ve karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin personeli Ümid Hasanov'un acı içinde çağrıda bulunması yürekleri dağladı.

Hasanov, "Durum kritik. Lütfen yardım edin. Gözünüzü seveyim ya. Yardım edin. Bu gemi ortadan ikiye bölündü. Pallada gemisi. Yardım edin. Gemi karaya oturdu. Açıkta değiliz. Sahile oturmuşuz. Koordinatlara bakarak bize yardım edin" dediği duyuluyor. Anonsu duyan başka bir gemicinin yardım çağrısını duyarak iletmeye çalıştığı amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Hasanov'un yardım çağrısına karaya oturarak sürüklenen başka bir anons ile "Ereğli limanın içinde. Sahile sürüklendi. Oturdu oraya" şeklinde Pallada isimli geminin konumunun tarif edildiği görüntülere yansıdı.

 Batmadan önce Kafkametler'in son durumunu böyle anons etmişler

Mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk yük gemisinin halen on mürettebatı kayıp. Havadan, karadan, denizden arama çalışmaları devam ediyor. Geminin batmadan önceki son durumunu belirten yardım çağrısı da anonslara yansıdı. Anonslarda, geminin askeri mendireğe yasladığı ve yardım talep ettiği belirtiliyor.

Anonslarda "Askeri mendirek tarafında. Deniz tarafından Kafkametler de mendireğe yaslamış vaziyette. Yardım talep ediyor. Türk Bayraklı gemi yardım talep ediyor. Ticari gemi. Ereğli limanın mendirek kısmında. İki gemi kırıldı. Biri Pallada biri Kafkametler adlı gemi. Batıyorlar. Mendirek kısmında. Telsize cevap veremiyorlar. Şu anda köprü üstünü terk etmiş vaziyetteler. Çok yüksek dalgalar var. Romörkörler kendini korumaya çalışıyor. Romörkörler de çıkamıyorlar" dediği duyuluyor.
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 "Gemiyi terk eden personeller su üzerinde mi?"

"Gemiyi terk eden personeller şu anda su üzerinde mi?" sorusuna, "Zannedersem şu anda gemiyi terk etmediler" anonsu ile karşılık verildiği duyuluyor. Anonsa karşılık olarak da "Anlaşıldı. Görüyorsanız yardım ekipmanı verebilirseniz iyi olur" dediği duyuluyor. Geminin durumunu ihbar eden kaptanın, "Şu anda görüş tamamen kısıtlı. Yağmur fırtına var. 25 metre görüş var. Çapa atıyoruz. Ben de limanın içindeyim. Demirliyim. Anca kendi pozisyonumu korumaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

19 Kasım günü kaydedilen görüntülerde gemi kaptanları, şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altında olduklarını ve sadece kendi pozisyonlarını korumaya çalıştıklarını belirtiyor. Özellikle 25 metrelik görüş mesafesi olduğu da görüntülere yansıdı.

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