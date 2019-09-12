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10 milyar $ da Hollanda ile ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag’ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda “Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni” gerçekleştirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:25
10 milyar $ da Hollanda ile ticaret

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag’ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda “Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni” gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan, JETCO kapsamında geniş bir çerçevede iş birliği mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, “Bu konular arasında ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim, yenilikçilik ve kadın girişimciliği önde gelen alanları teşkil ediyor” dedi. Pekcan, Hollanda’nın ticari ve ekonomik açıdan Türkiye’nin en önemli ortaklarından biri olduğunu, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini söyledi. Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu dile getiren Pekcan, iki ülkenin potansiyelinin altında olan bu rakamı ilk aşamada 10 milyar dolara çıkarmayı öngördüklerini ifade etti.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, Hollandalı bir tekstil firması ile Türk meslektaşları arasında döngüsel tekstil konusunda bir çalışma yapılacağını söyledi. Hollanda’nın dünyanın Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Kaag, “Bu noktada Türkiye ile ortaklık hayati önem arz ediyor” ifadesini kullandı. Sigrid Kaag, ev sahipliği ve JETCO toplantısına liderlikleri için Pekcan’a teşekkür ederek, “Ticaret ilişkilerimiz açısından JETCO toplantısı çok önemli. Bir sonraki toplantıyı belirlemiş olmak da Hollanda tarafının katılım konusundaki gönüllüğünü ortaya koyuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:25
  1. Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Ticaret Bakanlığı
  4. Ticaret Komitesi (JETCO)

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