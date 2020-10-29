  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı
Aktüel

10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: - "Sinema, toplumun geleceğinin oluşturulmasında, toplumdaki kişilerin benlik ve kişiliklerinin oluşturulmasında önemli bir argümandır"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:45:34 -
10. Malatya Uluslararası Film Festivali bilgilendirme toplantısı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirlen toplantıda Gürkan, festivalin sinema dünyasına, Malatya’ya, ülkeye ve gelecek nesillere hayırlar getirmesini temenni etti.

Geçen yıl düzenledikleri festivalde neticeye ulaşma anlamında epey mesafe katedildiğini belirten Gürkan, şunları ifade etti:

"Özellikle film festivalinin sadece bir elit grup tarafından kapalı salonlarda sadece kırmızı halı yürüyüşüyle örtülüp bir canlı yayın programıyla kapatılması doğru bir hadise değildir. Yaptığımız bu toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de var. Sinema, toplumun geleceğinin oluşturulmasında toplumdaki kişilerin benlik ve kişiliklerinin oluşturulmasında önemli bir argümandır. Eğer biz gerçek anlamda bunu gerçekleştirirsek gelecekteki nesillerimiz açısından hem de bizim gözümüz arkada kalmadan çocuklarımıza geleceğimizi emanet etme anlamında önemli bir hadisedir. İnsanların duygularına doğru bir şekilde bir senaryo ile etki ettiğimiz zaman insanları geleceğe güzel hazırlama, birbirlerini sevme, güzelliği tercih etme kötülükten nefret etme uzaklaşma olgusunu zihinlere, ahlak olarak da davranışa yerleştirebiliriz.

Bizim sinema ve diğer sosyal etkinliklerde amacımız, toplumda huzuru, ahengi, birliği, beraberliği, dirliği, düzeni, aile ahlakını, devlet ahlakını, devletin malının çarçur edilmemesi, haramdan uzaklaşılması amacına matuftur."

Türkiye Sinema ve Audiovizüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Başkanı Elif Dağdeviren de Malatya'nın sinema sektöründe marka şehir haline geldiğini belirterek, "Bizim sektör için Malatya çok önemli. Eğer bir şehir festivaline sahip çıkmazsa o festivale kimse sahip çıkmaz. Festivalde Malatya’nın içinden gelen filmlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi aspirin gerçeğini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölü..
Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde
Korona Virüs

Bakan açıkladı! Bir ilimizde artış yüzde 99 seviyesinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de vaka artışının yüzde 99 olduğunu açıkladı. Bakan'ın açıklaması sonrası konuşan Düzce Valisi Atay "Bık..
Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti
Dünya

Cezayir, İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron için harekete geçti

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve değerlerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısı..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay