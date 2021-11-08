10 Kasım’da Anıtkabir’de Kur’an okunacak mı tartışmaları yapılır iken, Star gazetesinde Resul Tosun olaya farklı bir açıdan yaklaştı..

Yıllardır Anıtkabir'de düzenlenen törenleri sorgulayan Tosun, “... Evet kabir ziyareti vardır. Ölümden ders almak için. Ama hiçbir dini kaynakta çelenk koymak, boru çalmak, saygı duruşunda bulunmak ve ölüye hitaben yazı yazıp okumak diye bir şey yoktur. Anıtkabir ziyaret edilemez demiyorum. Edilir ama ilme akla ve dine aykırı ritüeller Müslüman bir toplumda kabul görmez.

... Bir Müslüman Anıtkabir’i ziyaret ediyorsa dini vazifesi neyse onu yapmalıdır, başka ritüellere iltifat etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu da bugünkü yazısında, "Anıtkabir’de Kur’an okuma" çağrısı yaptı. Hüseyin Likoğlu köşesindeki çağrısında "Evet, Atatürk’ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin bir genelgesi var, doğru. Ama Anıtkabir’de Kur’ân-ı Kerim okunmayacağına ilişkin bir genelge var mı? Hayır yok" denildi.