10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82'nci yılında rahmetle andıklarını bildirdi.

TÜBA Başkanı Şeker, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şeker, mesajında, "İstiklal Savaşımızı Cumhuriyet ile taçlandırdığımız topraklarımızda, vatanımızı korumak için nasıl tek yumruk olabildiğimizi gösteren uğruna hayatını adadığı bir milletin bağımsızlık mücadelesinin komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurmuş olduğu Cumhuriyetin 97'nci, vefatının 82'nci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.