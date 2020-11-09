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Ekonomi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Ekonomi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk iş dünyası olarak, Atatürk’ün özel sektöre güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:13:02 -
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak, Atatürk’ün özel sektöre güvenini asla boşa çıkarmayacaklarını belirterek, "Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün tarihe damga vuran, örnek bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız, O'nun bize çizdiği aydınlık yol, her daim rehberimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük kurtuluş mücadelesinin başlatıcısı ve önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk'ü, şükran ve minnetle andıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"O'nun önderliğindeki aziz milletimiz dünyada emsali olmayan bir başarı öyküsüne imza atmıştır. Atatürk’ün giriştiği derin ve geniş inkılaplarla milletimizin kendisine olan güveni tüm dünyada hayranlık uyandırmıştır. Eminim ki bizim neslimiz ve bizden sonraki nesiller, Atatürk'ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacaktır. Türk iş dünyası olarak, Atatürk'ün özel sektöre güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluş mücadelemizin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun."

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