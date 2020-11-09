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Aktüel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
Aktüel

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin: - "Atamızın kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:03:53 -
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

TBMM (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak, bugün atamızın kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 82. yılı olduğunu anımsattı.

Dünya tarihinde ölümünün üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hayatın bir dakikalığına durduğu tek kişinin Atatürk olduğunu ifade eden Şahin, Atatürk'ün, hayatı boyunca asla umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmediğini, imkansızlıklara boyun eğmediğini belirtti.

Şahin, Atatürk'ün bıraktığı ilkelerin halen yol gösterdiğini, 57 yıllık hayatında dünya ve Türk tarihini değiştirecek büyük devrimlere imza attığını vurguladı. Şahin, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, irade, cesaret, azim, kararlılığıyla dünya tarihinin en seçkin şahsiyetleri arasında bulunan askeri, siyasi bir deha ve sadece Türk milletinin değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi olduğunu anlattı.

Atatürk'ün, fikirleri ve dünya görüşü ile büyük bir önder olarak tarihe geçtiğine işaret eden Şahin, "Bizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekili olarak, bugün atamızın kurduğu Cumhuriyete sahip çıkmayı kendimize görev biliyor, her alanda daha güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda onun izinde çalışıyoruz." diye konuştu.



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