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Yerel 10 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

10 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-23 16:59:00 -
10 kaçak göçmen daha yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri, bir araçta 10 düzensiz göçmen yakaladı.

Sakarya'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden kente düzensiz göçmenlerin geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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