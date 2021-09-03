10 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenlendi. ByLock kullanıcısı olan 18 şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve "Etkin Pişmanlık" hükümleri kapsamında itirafçı olan örgüt üyelerinin ifadelerinde örgüt üyesi olduklarına yönelik beyanlarda bulunulan 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.