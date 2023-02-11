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Ekonomi 10 ilde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi
Ekonomi

10 ilde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 19:13:00 -
10 ilde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Türkiye'yi yasa boğan deprem ardından hükümet vatandaşının her türlü imkanları ve ihtiyaçları için seferber oldu.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılacak ödemeleri önce çekti.

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.

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