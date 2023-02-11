10 ilde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği öne çekildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.
Türkiye'yi yasa boğan deprem ardından hükümet vatandaşının her türlü imkanları ve ihtiyaçları için seferber oldu.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılacak ödemeleri önce çekti.
Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında, "Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.
Gündem
Az önce duyurdular! Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden o firmanın müteahhidi gözaltına alındı