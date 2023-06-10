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İSLAM 10 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-06-10 05:12:00 -
10 Haziran 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواًّؕ اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعٖيرِؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman bilin.

 Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur.

(Fâtır Suresi, 6)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

6. âyetin “Siz de onu düşman belleyin” diye çevrilen cümlesi için, “Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına titizlikle uyarak şeytana karşı çıkın ve onu hayal kırıklığına uğratın” gibi izahlar yapılmıştır (meselâ bk. İbn Atıyye, IV, 430).

Aynı âyetin “Çünkü o kendisine uyacaklara, yandaşlarına yakıcı ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulunur” şeklinde çevrilen kısmını, “Çünkü o kendisine uyanlara, yandaşlarına çağrıda bulunur, böylece onlar da yakıcı ateşin mahkûmlarından olurlar” şeklinde de tercüme etmek mümkündür (İbn Âşûr, XXII, 261-262; İblis ve şeytan hakkında bilgi için bk. Fâtiha 1/1 [Eûzü]; Bakara 2/34; Nisâ 4/117-121; Enfâl 8/48; Kehf 18/50-54; şeytanın Allah’a itaat yolunu seçenleri saptırmak için her türlü çabayı harcayacağına dair sözleri için bk. A‘râf 7/17; Hicr 15/39).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 450-451

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah'a dua eden herkese Allah cevap verir.

Bu cevap ya dünyada peşin olur ya da ahirete saklanır.

Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur.

Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun ya da acele etmemiş olsun.”

Kaynak: Tirmizî, Daavât 145

 

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