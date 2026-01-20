  • İSTANBUL
10 gündür kayıptı! Aracı karlı dağda bulundu
Gündem

10 gündür kayıptı! Aracı karlı dağda bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
10 gündür kayıptı! Aracı karlı dağda bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 10 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan Şakir Şunka’yı arama çalışmaları sürüyor. Şunka’ya ait araç Bayır Mahallesi yakınlarında dağlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde oturan ve klima tamiri yapan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramada; Şunka'yı bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şunka'yı bulmak için çalışma başlattı.

Şunka'a ait araç Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Şunka için arama çalışmalarının sürdüğü, çalışmaların aracın bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığı bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

