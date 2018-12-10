10 gündür aranıyordu! Bulundu

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Çayır köyündeki arazide aracı terk edilmiş halde bulunmasının ardından AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılan kaporta ustası İsmail A'nın, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yakınının evinde olduğu ihbarı üzerine görevliler harekete geçti.

Söz konusu adreste bulunan İsmail A'nın üzerine atılı suç nedeniyle saklandığı öne sürüldü.