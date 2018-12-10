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10 gündür aranıyordu! Bulundu

Tokat'ta kayıp ihbarı sebebiyle 10 gündür aranan kişi, 25 kilometre uzakta bir akrabasının evinde bulundu.

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:56
10 gündür aranıyordu! Bulundu

Alınan bilgiye göre, 10 gün önce Çayır köyündeki arazide aracı terk edilmiş halde bulunmasının ardından AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılan kaporta ustası İsmail A'nın, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yakınının evinde olduğu ihbarı üzerine görevliler harekete geçti.

Söz konusu adreste bulunan İsmail A'nın üzerine atılı suç nedeniyle saklandığı öne sürüldü.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:56
  1. kayıp kişi

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