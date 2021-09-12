  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çavuşoğlu’ndan düzensiz göçmen sorunu ile ilgili açıklama
PKK’ya SİHA darbesi! 2 terörist ex oldu
M. Emin Saraç AİHL öğrencilerinden "maşallah" dedirten başarı
Rezil tükürük olayıyla gündeme geldi! Irmak Arıcı’dan açıklama
Yerel 10 günde 3 bisiklet çalan şüpheli yakaladı
Yerel

10 günde 3 bisiklet çalan şüpheli yakaladı

Konya'da, Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili 1 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 10:52:00 -
10 günde 3 bisiklet çalan şüpheli yakaladı

Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan teknik analizler sonucu zanlının S.U. olduğunu tespit etti. Şüpheli, merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorguda, çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını itiraf eden S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, şüphelinin bisiklet çalma anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin, çevreyi kolaçan ettikten sonra bisiklet park demirinde bulunan bisikletlerden birine binerek uzaklaşması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay