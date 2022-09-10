10 Eylül 2003: General Aytaç Yalman’ın Rektörlerle Makamında Görüşme Yapması

Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ü devre dışı bırakan komutanlar ‘Gerekirse her şeyin yapılabileceği’ mesajını vermişlerdi.





Amiral Özden Örnek, o günleri şöyle anlatıyor: Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı “Hemen 10 Mart'ta ihtilal yapalım” diye bastırmaya başlamışlar. Kara Kuvvetleri Komutanı onları şimdilik frenlemiş ve bunun için daha zamanın uygun olmadığını, beklememizi salık vermiş. Jandarma Genel Komutanı benimle görüşeceğini söylemiş ve dağılmışlar. Kara Kuvvetleri Komutanı bu konudan çok rahatsız olmuş. Bana sen ne düşünüyorsun, dedi. "Bir ihtilal için zeminin hazır olması gerekir, yani halk ihtilali istemelidir. 12 Eylül'de olduğu gibi ordu niye duruyor, ne zaman müdahale edecek gibi başlıklar basında yer almalıdır." dedim (Görmüş, 2012:241)





Generaller siyasete o kadar çok bulaşmışlardır ki 2003 Ağustos’unda Deniz kuvvetleri Komutanlığı’na gelen Özden Örnek ‘Görünen o ki daha çok siyaset konuşacağız’ diye günlüğüne not düşüyordu.





(Batı Çalışma Grubu'nun bir benzeri Cumhuriyet Çalışma Grubu (CÇG) adıyla 2002'den beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. CÇG'nin kurucusu ise Şener Eruygur)

Kendilerine ‘Cumhuriyet Çalışma Grubu’ adını vermiş bu gayri meşru örgüt, tüm kurum ve kuruluşları işin içine dahil ederek bir darbe için gerekli bütün planları hayata geçiriyordu. Üniversite rektörleri yaptıkları konuşmalarla hükümete karşı psikolojik harp başlatmışlardı.





(General Aytaç Yalman)

“Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven isimli bu darbe planları çerçevesinde basının ele geçirilmesi, üniversite öğrencilerinin sokağa dökülmesi, dernek ve sendikaların hükümet aleyhine teşvik edilmesi, genç subayların rahatsız olduğunun haber yapılması, dindar toplum kesimlerinin fişlenmesi, etnik çatışmaların çıkarılması, Cumhuriyete saygı mitingleri yapılması”(Tayyar,2008:31) gibi planlamalar dikkat çekiyordu.





Yapılan Darbe planlaması dahilinde10 Eylül 2003 günü dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, YÖK Başkanı Kemal Gürüz ve rektörleri makamına davet ederek onlarla özel bir görüşme yaptı. General Yalman bu görüşmede rektörleri hükümet aleyhinde konuşmaya teşvik ediyordu. Genelkurmay ise yapılan bu siyasi gösteriyi sahiplenmek zorunda kalmıştı” (Tayyar,2008:20)