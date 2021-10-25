10 dakika hazırlanıyor!
Patatesli güveç lezzetiyle ziyafet etkisi yaratan bir tarif.
Patatesli güveç lezzetiyle ziyafet etkisi yaratan bir tarif.
Malzemeler
- 50 g dana kuşbaşı
- 2, 5 su bardağı su
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet patates
- 2 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 2 adet defne yaprağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı kekik
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Tuz
Yapılışı
Etleri suyunu çekene kadar pişirilir. Suyu çekince üzerine soğan rendelenir. Sarımsaklar dörde bölünerek atılır biraz kavrulunca 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve salça eklenir biraz karıştırılır. 2,5 bardak sıcak su ekleyip tuzu ve baharatlar katılıp karıştırılır. Kaynadıktan sonra 40 dakika kısık ateşte pişirilir. 2 patates küp küp doğranır. Çok az yağda biraz kızartılır. Kağıt havluya alınır yağı çekilir. Patatesler ilave edilir beş dakika kapaksız pişirilir ve altı kapatılır. Afiyet olsun.