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Kadın - Aile

10 dakika hazırlanıyor!

Patatesli güveç lezzetiyle ziyafet etkisi yaratan bir tarif.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 00:15:00 - 2021-10-25 00:17:58
10 dakika hazırlanıyor!

Patatesli güveç lezzetiyle ziyafet etkisi yaratan bir tarif.

Malzemeler

  • 50 g dana kuşbaşı
  • 2, 5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet patates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Tuz

Yapılışı

Etleri suyunu çekene kadar pişirilir. Suyu çekince üzerine soğan rendelenir. Sarımsaklar dörde bölünerek atılır biraz kavrulunca 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve salça eklenir biraz karıştırılır. 2,5 bardak sıcak su ekleyip tuzu ve baharatlar katılıp karıştırılır. Kaynadıktan sonra 40 dakika kısık ateşte pişirilir. 2 patates küp küp doğranır. Çok az yağda biraz kızartılır. Kağıt havluya alınır yağı çekilir. Patatesler ilave edilir beş dakika kapaksız pişirilir ve altı kapatılır. Afiyet olsun.

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Mandalinalı ayvalı kereviz tarifi

 
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