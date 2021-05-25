  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yapıcıoğlu: İşgal rejiminin uluslararası hukuk önünde katliamlarının hesabını vermesi sağlanmalı
Macron'un yeni hedefi o ülke
Beyaz et fiyatı cep yakıyor!
İtalya'dan Rusya tepkisi
Ekonomi 10 bin dolar kaç TL eder? 10 bin dolar ne kadar ediyor?
Ekonomi

10 bin dolar kaç TL eder? 10 bin dolar ne kadar ediyor?

10 bin doların değeri ne kadar? 10 bin dolar şuan kaç para ediyor? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 10 bin dolar ne kadar Türk lirası yapıyor? 10 bin dolar kaç TL? İşte 10 bin dolar hesaplama.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:59:00 - 2021-05-25 23:06:56
10 bin dolar kaç TL eder? 10 bin dolar ne kadar ediyor?

10 bin dolar karşılığında ne kadar Türk lirası alınır? Dolar kuru vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 bin dolar kaç Türk lirası sorusu son günlerin en çok sorulan ve cevabı da en çok merak edilen konular arasında gelmekte. Dolar kuru bugün ne kadar olduğu yine dolara yatırım yapan ya da yatırımını dolara yapacaklarca araştırılıyor. Dolar yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından haftanın ikinci günü yani 25 Mayıs Salı günü dolar kuru yukarı yönlü hareketlendi. Doların yükselişe geçmesiyle birlikte dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç para? 10 bin dolar ne kadar ediyor? soruları da ardı ardına geldi. Dolarda son durum serbest piyasada dolar kurulu alış ve satış fiyatları anlık olarak takip edilmekte. 

1 dolar ne kadar?

1 dolar kaç para? 1 dolar kaç TL? 25 Mayıs saat 22:55 itibariyle dolar alış fiyatı 8,4625 TL olurken, dolar satış fiyatı 8,4659 TL.

10 bin dolar kaç TL eder? 

10 bin dolar ne kadar eder? 10 bin doların piyasa değeri nedir? sorusunun cevabı ise 10.000 ABD dları eşittir 84.658,00 Türk Lirası etmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunak Biden'ın sekreter adayından küstah sözler: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım
Gündem

Bunak Biden'ın sekreter adayından küstah sözler: Türkiye'yi saf dışı bırakacağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall, göreve gelmesi halinde ilk işinin Türkiye'den F-35..
Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu
Gündem

Çıkmaza girdiler! Çoşkun Başbuğ: TSK sağ gösterip sol vurdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Havadan ve karadan bir an bile soluk aldırmayan bir süreklilikle yapılan operasyonlar sonrası terör..
Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı
Korona Virüs

Kovid-19’un gençlerde felç yapıyor! Uzman isim detayları açıkladı

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Silav, koronavirüs ile beyin kanaması ve inme arasındaki bağlantı hakkında önemli ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay