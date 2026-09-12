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10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

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AA Giriş Tarihi:

10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

Karadeniz'de fındık üreticilerinin uyguladığı yöntem sayesinde, bahçelerine serdikleri filelerle hem iş gücünden tasarruf ediyor hem de dalların zarar görmesini önlüyor.

#1
Foto - 10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

aradeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta hasat döneminde file kullanımı, işçi maliyetlerini düşürüyor. Samsun'un Çarşamba ilçesi Tatarlı Mahallesi'nde fındık hasadı büyük oranda file ile yapılıyor. Fındık üreticileri, hasat filesi kullanımıyla hem işçilik maliyetlerini azaltıyor hem de hasat sürecini kolaylaştırıyor.

#2
Foto - 10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

"ÜRETİCİYE ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR" Üretici Orhan Karacaer, gazetecilere, 3 dönüm fındık bahçesinde hasat filesi kullandığını söyledi. File sayesinde daha az iş gücüyle çok daha kısa sürede hasat gerçekleştirdiklerini anlatan Karacaer, "Hasat filesi sayesinde daha önce 10 gün süren fındık toplama işlemini zaman olarak kısattık. 3 dönümlük bahçenin filelerini birkaç kişiyle kısa sürede serip toplayabiliyoruz. Hasat filesi hem işçilik hem de maliyet açısından üreticiye önemli avantaj sağlıyor." dedi.

#3
Foto - 10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

"KALİTE VE RANDIMAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİYOR" Bölgede incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise fındık bahçelerinde hasat filesi kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını dile getirdi. Filenin fındık üretimindeki en önemli maliyet unsurlarından biri olan işçiliği yüzde 70'lere varan oranlarda azaltabildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hasat filesi yalnızca işçilik maliyetlerini düşürmekle kalmadığı gibi ürün kalitesi, randıman ve gelecek yılın verimi açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Fındığın toprağa temas etmeden, tam hasat olumuna geldiğinde file üzerine dökülmesi, kalite ve randıman kayıplarının önüne geçiyor. Daldan yapılan hasatta fındık dalları gelecek yıllar için zarar görebilir. Ama fileli hasatta fındık kuruduktan sonra filenin üzerine düşüyor. Böylelikle daldan toplama yapılmasında da gerek kalmıyor." ifadesini kullandı.

#4
Foto - 10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

"ÜRETİCİLERİMİZ BU DESTEKTEN YARARLANMALIDIR" Fındık hasat filesi almak isteyen üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 70'e varan hibe desteği sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

#5
Foto - 10 günlük işi birkaç güne sığdırdılar! Bu yöntem maliyeti yüzde 70 düşüyor!

"Üreticilerimiz bu destekten yararlanmalıdır. Şu ana kadar yaklaşık 200 üretici fındık hasat filesi desteğinden yararlandı. Bu yıl başvurusu uygun olarak değerlendirilen 95 üreticiye daha file desteği sağlanacak. Böylelikle desteklerden faydalanan üretici sayımız yaklaşık 300'e çıkacak. Fındık üretiminde maliyetlerin azaltılması ve üreticilerin gelirlerinin artırılması amacıyla hasat filesi kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."

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