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O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

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O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

Nijerya'da bitkisel içecek tüketen 30 kişi hayatını kaybederken, bakanlık tüm ülkedeki bu tür içeceklerin satışını yasakladı.

#1
Foto - O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketenlerin zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırıldığını hatırlattı.

#2
Foto - O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

30 KİŞİ ÖLDÜ 50 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA Adegoroye, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini, yaklaşık 50 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü ifade etti. Polis Sözcüsü Abayomi Jimoh da yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Jimoh, soruşturma tamamlanana kadar vatandaşlara ruhsatsız veya şüpheli alkollü içecekler ile bitkisel ürünleri tüketmemeleri uyarısında bulundu.

#3
Foto - O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

Eyalet yönetimi ayrıca, insan tüketimine uygunluğu onaylanmamış maddeler, bitkisel içecekler ve çeşitli karışımların tüketilmemesi çağrısı yaptı.

#4
Foto - O içeceği tüketen 30 kişi öldü! Ülkede satışı yasaklandı!

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 24 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Söz konusu ürünleri üreten ve satanlara yönelik yaptırım uygulanacağı bildirildi.

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