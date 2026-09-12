Tepkilere dayanamayan İBB geri adım attı! Çubuklu-İstinye vapur hattı Ekim’de açılıyor

İstanbul’da iki yaka arasındaki araç trafiğine alternatif oluşturan Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı yeniden hizmete hazırlanıyor.

İBB kararı sonrası köprü trafiği kilit hale geldi

İBB Şehir Hatları tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme noktasına geldi. İki yaka arasında deniz yoluyla doğrudan araç geçiş imkanının ortadan kalkması yalnızca Beykoz'u değil, Sarıyer başta olmak üzere tüm İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.

Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasının ardından yaşanan trafik çilesine karşı Beykoz tek ses oldu ve yaklaşık bir yıldır hattın yeniden hizmete alınması için girişimlerini sürdüren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in çağrısına mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve STK temsilcileri de destek verdi.

Bir yıllık mücadele

Hattın yeniden hizmete alınması için yaklaşık bir yıldır girişimlerini sürdüren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, konuyu resmi başvurulardan ilgili kurumlarla yapılan görüşmelere, İBB Meclisi'nden Ankara'daki temaslara kadar farklı platformlarda gündemde tutmayı sürdürdü. İBB'nin "deniz dolmuşu yeterli" ret cevabına rağmen Gürzel, "Açmayacaksanız iskeleleri Beykoz Belediyesi'ne devredin, Bakanlığımızla koordinasyon sağlayıp hattı biz işletelim" çağrısında bulunurken; 45 mahalle muhtarı ve STK'lar da ortak bildiriyle bu mücadeleye destek verdi. Sahadan ve yerel yönetimden gelen 1 yıllık kesintisiz baskının ardından İBB yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.

Son olarak Beykoz'da kaydedilen görüntülerde, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın hattın Ekim ayında yeniden seferlere başlayacağını gayriresmi olarak açıkladığı görüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

"Arabalı vapurumuz için umut veren gelişmeler Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden hizmete alınmasına yönelik sürecin olumlu yönde ilerlemesini memnuniyetle takip ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır resmî başvurularımızla, görüşmelerimizle ve her platformda dile getirdiğimiz "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulması Beykoz'umuz adına sevindirici olacaktır. Şimdi beklentimiz, sürecin en kısa zamanda netleşmesi ve sefer takviminin kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Kimin yaptığı değil, Beykoz'umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz."

Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İBB ve Şehir Hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.