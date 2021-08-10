  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tigraylar da Etiyopya’nın başkentine doğru ilerliyor
Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: Hedefleri vuracağız!
Lübnan’da beyin göçü patlak verdi!
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Sağlık 10 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Sağlık

10 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıkarken, 124 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 22:18:00 - 2021-08-10 22:27:06
10 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun. '' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay