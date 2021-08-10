10 Ağustos vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyarıda bulundu
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıkarken, 124 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi.
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun. '' ifadelerini kullandı.