10 Ağustos 1999: Reîsulkurra Abdurahman Gürses'in vefatı

Abdurahman Gürses, Hafız Said Efendi ve Fatma Hanım’ın çocukları olarak 1 Temmuz 1909’da Sakarya’ya bağlı Hendek ilçesinin Soğuksu köyünde dünyaya gelir. Hafız Said Efendi, cami imamıdır. Hayatı imamet ve hitabetle geçen bir zattır.



Abdurrahman Gürses’in ilk öğretmeni babası olur ve babasıyla hafızlık eğitimine başlar. Küçük Abdurrahman, kendi köyünde, babasının riyasetinde, takriben 13-14 yaşına geldiğinde hıfzını ikmal eder. Hafızlığı bitirmesini takip eden birkaç yıl Ramazan aylarında mukabele okur.







Abdurrahman Gürses, mukabele okuduğu vakitlerde kendi ifadesiyle Hendek’te “Bir çok hocaefendinin kendisinden besmele çektiği” mübarek bir zat olan Abdurrauf Hoca kendisini dinler ve aynı zamanda eniştesi olan Yeni Cami imamı Hoca Osman Efendi’ye “Bu çocuğun istidadı var. Buna talim okutayım” der.







Abdurrahman Gürses, talim eğitimini tamamladıktan sonra birkaç yıl daha memleketinde kalır ve öğrenmeye olan iştiyakından dolayı 1922 yılında tahsil için, ilim merkezi Şehr-i İstanbul’a gider. İstanbul’da Daru’l-Hilafeti’l-Âliyye ismiyle maruf bir medreseye girer, Ayasofya Soğuk Çeşme medreselerinde eğitim görür. İstanbul’da bulunduğu bu zaman zarfında çeşitli camilerde Kur’an-ı Kerim tivalet eden Abdurrahman Gürses, kısa zamanda güzel sesi ve “fem-i muhsin”i ile Kur’an sevdalılarınca tanınan biri haline gelir. Bu Kur’an aşıkları arasında Esad Erbili Efendi de vardır.



Abdurrahman Gürses’in Esad Erbili Hazretleri ile tanışması o yıllarda sesinin ve tavrının güzelliği neticesinde vuku bulur. 3 Mart 1924 yılında medreselerin kapatılması üzerine memleketine avdet eder ve 1934 yılına değin 10 yıl Hendek’te kalır.







Yıl 1934. Tam 10 yıl aranın ardından Abdurrahman Gürses tekrar İstanbul’dadır.



Üsküdar’da Selimiye Camii İmam-hatibi Hasan Fehmi Efendi’den İstanbul tariki üzerine Aşere-Takrip-Tayyibe tahsili gören Abdurrahman Gürses 1937 yılında icazetini alır. 1938 yılında tayin olunur ve ilk görev yeri Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’dir. Abdurrahman Hoca burada 1 ay gibi kısa bir zaman görev yaptıktan sonra Teşvikiye Camii’ne geçer.





Beyazıt Camii



Abdurrahman Gürses, Teşvikiye Camii’nde 5 yıl görev yapar ardından 22 Mayıs 1944 yılında, 35 sene boyunca, emekli oluncaya kadar görev yapacağı Beyazıt Camii’ne tayin edilir. Abdurrahman Hoca 1979 yılında Beyazıt Camii İmam-hatipliğinden resmen emekli olur. Gürses, 10 Ağustos 1999’da fani dünyadan baki dünyaya göçer.