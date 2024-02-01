  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 1 yıl sonra ortaya çıktı! Asrın felaketinde deniz böyle köpürdü
Yaşam

1 yıl sonra ortaya çıktı! Asrın felaketinde deniz böyle köpürdü

Yeniakit Publisher
2024-02-01 11:13:00 -

Hatay’da deprem anında denizdeki teknelerin beşik gibi sallandığı anlara ait görüntüler, asrın felaketinin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Hatay’da birçok binanın yerle bir olduğu ve yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağının kameralarına ait kayıtlar, asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıktı. Görüntülerde deniz kıyısında duran teknelerin, kayıkların ve sandalların deprem anında beşik gibi sallandığı görüldü. Deprem öncesi denizdeki suyun köpürmesi, asrın felaketinin boyutunu gözler önüne serdi.

“Depremin şiddetini ve büyüklüğünü kamera kayıtlarında gördüm”

Balıkçılar Barınağı Başkanı Salih Özbek (56), depremin büyüklüğünün kamera kayıtlarına yansıdığını belirterek, “6 Şubat depremine evde yakalandık. Depremin evde oluşturduğu sarsıntı çok büyüktü. Çok şükür evimizde herhangi bir şey olmadı. Kendimizi toparladıktan sonra teknelere bakmak için sahile geldim. Karada ve denizdeki teknelere bir şey olmadı. Barınağa gidip geriye dönük kamera kayıtlarını izledim. Depremin şiddetini ve büyüklüğünü kamera kayıtlarında gördüm. Çok şükür o zor günleri atlattık. Allah bir daha böyle günler göstermesin” dedi.

Depremde her şeyini kaybetti! Bu çorba onun ayağa kalkmasını sağladı
Depremde her şeyini kaybetti! Bu çorba onun ayağa kalkmasını sağladı

Gıda

Depremde her şeyini kaybetti! Bu çorba onun ayağa kalkmasını sağladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor
Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Yaşam

Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli
Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

Yaşam

Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23