28 Şubat'ın darbecileri 1 yıl dolmadan isyan etti! Peki Sivas mazlumları ne yapsın?

Yeniakit.com.tr

Sivas mazlumları 30 yıldır cezaevinde türlü işkencelerle haksız yere hapis yatarken, 28 Şubat darbesinin mimarı general eskileri henüz 1 sene dolmadan "isyan" etti.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 28 Şubat davası sanıklarının dosyalarının Anayasa Mahkemesi'nde 10 aydır bekletildiğini yazdı.

Bir yılda pes ettiler, her gün haber yapıyorlar!

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün "af" çağrısını gündeme getiren Öztürk, "Sarıgül, bu affın adına da 'Toplumsal barış' diyor. Onların iş bulmalarına yardımcı olunması, iş bulana kadar devlet yardımı yapılması, mesleki eğitim verilmesi, iş kurmak isteyenlere kredi desteğinde bulunulması, psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi gibi de öneriler sıralıyor, 'Bizim insanımız, yüce gönüllüdür, affetmeyi sever' diyor. Ama hiç de öyle değil." dedi.

Sivas mazlumlarına bir gün bile değinmeyen Saygı Öztürk, darbenin mimarı general eskilerinin sağlık sorunları o0lduğunu öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat Davası sanıklarından 15 kişi ömür boyu hapis kararıyla cezaevine konuldu. Rütbeleri alınan, her biri ciddi hastalıklarla boğuşan, cezaevinin merdivenlerini çıkamadığı için yatağına gidemeyen mahkûmların cezalarını evde çekmelerine bile yanaşılmıyor. Onların dosyaları Anayasa Mahkemesi'nde 10 aydır bekletiliyor. Sahi hangi vicdanlara seslenilmeli…