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1 yıl aradan sonra başladı! Türkiye üzerinden akacak

Irak'ın Kerkük kentinden çıkarılan ham petrol, 1 yıl aradan sonra Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 18:13
1 yıl aradan sonra başladı! Türkiye üzerinden akacak
Irak'ın Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol, yaklaşık 1 yıl aradan sonra yeniden Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.
 
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, petrol sevkiyatının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Kerkük'ten petrol sevkiyatı neden durmuştu

IKBY bağlı Peşmerge güçleri, Haziran 2014'te Kerkük'ü terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından koruma gerekçesiyle Irak ordusunun boşalttığı bölgelere konuşlandı.

Kerkük ve petrol yatakları yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin denetiminde kaldı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumuna gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenledi.

Merkezi hükümet, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük'ün ham petrol sevkiyatını da askıya aldı.
 
Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:13
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