  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Yerel

1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 18:45:00 -
1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1 yaşındaki yabancı uyruklu Halil Abit isimli bebek sabaha karşı annesi tarafından emzirilerek uyutuldu. Birkaç saat sonra bebeğin nefes almadığını fark eden Abit ailesi, bebeiği Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan incelemelerde bebeğin öldüğü tespit edildi.

Otopside ölüm nedeni belirlenecek

Halil Abit’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Abit’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23