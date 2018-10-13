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1 ülke 7 ilden geçti, Gaziantep'e gelince yakalandı

Yurt dışından yüklenen 67 kilogram eroin ile birlikte 1 ülke 7 il gezen TIR, Gaziantep'te polise yakalandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:34
1 ülke 7 ilden geçti, Gaziantep'e gelince yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda Gaziantep Otobanı Doğu gişelerinde bir tırı durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsenin özel bölmesinde zulalanmış 67 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Tırın yurt dışından uyuşturucu aldığı belirlenirken, ülkenin doğu illerinden Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Hiçbir arama ve uygulama noktasında takılmayan TIR'ın bir ülke ve 7 ili geçerek Gaziantep'e ulaştığı öğrenildi.

TIR'ın dorsesinde saklanan uyuşturucu ise yarım kiloluk paketler halinde gizlenirken, tır sahibi baba-oğul ile sürücü gözaltına alındı. Son dönemlerdeki en büyük ve önemli operasyonlar arasına giren baskın ile bölgedeki uyuşturucu tacirlerine ise büyük darbe vurulmuş oldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:34
  1. Gaziantep
  2. Narkotik

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