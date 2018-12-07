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1 ton 271 kilogramlık eroinin altından çıktı... İş adamına gözaltı

Erzincan’da önceki gün ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili iş adamı A.E., Van’daki iş yerinde gözaltına alındı.

07 Aralık 2018 Cuma 21:52
1 ton 271 kilogramlık eroinin altından çıktı... İş adamına gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Erzurum- Erzincan karayoluna yapılan uygulama sırasında Van'dan İstanbul'a giden bir TIR’ı durdurdu.

Narkotik köpeği ’Odin’in de kullanıldığı aramalarda, hayvan kuyruk yağlarının bulunduğu dorsede 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. TIR’da bulunan H.Ç., R.Y. ile S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, eroinin Van’dan gönderildiğini belirledi. Erzincan ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E., işyerinde gözaltına alındı. Tavuk firması bulunan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzincan’a gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:52
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