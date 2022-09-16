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Gündem 1 terörist daha teslim oldu
Gündem

1 terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 16:29:00 -
1 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının 84'e yükseldiği bildirildi.

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