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Ekonomi 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Temassız ödemelerde yeni dönem
Ekonomi

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Temassız ödemelerde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:12:00 -
1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak! Temassız ödemelerde yeni dönem

1 Temmuz 2022'de temassız ödemeler için 750 TL olan şifresiz işlem limiti yeniden yükseltilecek.

1 Temmuz 2022'de temassız ödemeler için 750 TL olan şifresiz işlem limiti yeniden yükseltilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemeler için şifresiz işlem limiti iki yıl sonra güncellendi.

Kartlar ve mobil cihazlarla temassız ödeme yapılmasını sağlayan temassız ödeme işlemlerinde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 750 liradan 1500 liraya yükseltildi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
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