1 senede 25 yıl geriye götürdü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nda 1 yılını dolduran CHP’li Ekrem İmamoğlu kadim şehir için tam bir fiyasko ve hüsran oldu. İBB Başkanlığı’ndaki sürenin 5’te 1’ini dolduran seküler mürteci İmamoğlu, koskoca bir senede dişe dokunur tek bir icraat bile gerçekleştiremedi. Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle mazbatayı aldığı günden bu yana icraatlarından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu, kendi seçmenini bile pişman etti.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen metropol şehre 25 yıl kaybettirdi. AK Partili belediye başkanlarının titiz bir işçilikle ihya ettiği İstanbul’da yeniden kötü kokular yükselmeye başladı. Göreve geldiği günden bu yana sadece ucuz şovlara imza atan İmamoğlu, İstanbul’u bir rant kapısı haline getirdi ve kamunun kaynaklarını zerre kadar acımadan yandaşlarına peşkeş çekti. Şehirde yaşayanları zam bombardımanına tutan İmamoğlu, İstanbulluyu adeta felç etti. İşte İmamoğlu’nun 1 yıllık İBB Başkanlığı serüveninin acı tablosu…

Tam bir vizyonsuzluk örneği

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sadece bir yılda şehre kâbus yaşattı. Seküler kesimin ‘lider’ sevdası nedeniyle her başarısızlığını büyük bir vizyon örneği olarak pazarladıkları İmamoğlu İstanbul’u garabetler şehri haline getirdi. Algı operasyonları ve ucuz şovlarla seçimi kazanan İmamoğlu, göreve gelir gelmez ‘Temel Atmama’ töreni gerçekleştirerek büyük bir rezaletin başrolünde yer aldı. ‘1.5 milyar lira tasarruf edeceğiz’ bahanesiyle Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal eden İmamoğlu, Haliç’in kirlenmesine zemin hazırladı. Haliç aradan 10 ay geçmeden 25 yıl önceki pis görüntüsüne geri döndü.

Zam üstüne zam yaptı

İstanbul’da yaşamı ucuzlatacağını iddia eden İmamoğlu tam aksi bir politika imzaladı. Göreve geldikten kısa bir süre sonra verdiği sözlerin üzerine yatan İmamoğlu şehri zam yağmuruna tuttu. Toplu taşımaya yüzde 35 zam yapan İmamoğlu, taksiye ise yüzde 47.6’lık bir zam uyguladı. Bu kadarla da yetinmeyen İmamoğlu, okul servisine yüzde 13, Beltur Cafe ürünlerine yüzde 20, minibüse yüzde 25, arabalı vapura yüzde 20, Halk Ekmeğe yüzde 40, taksi dolmuşa yüzde 24, Hamidiye Suya yüzde, İspark’a yüzde 50 oranında zam yaptı. İBB’ye ait hizmet araçlarını Yenikapı’ya dizerek israf algısı oluşturan İmamoğlu, göreve geldikten sonra lüks araç ihaleleri açtı. Sadece İSKİ’ye 750 araç daha kiralayan İmamoğlu, belediye iştiraklerini ultra lüks araçlarla donattı.

İBB’yi yandaşlara peşkeş çekti

AK Partili belediyelerin yaptığı arıtma tesislerini işletemeyen İmamoğlu, şehrin can damarlarını kirletti. Küçükçekmece Gölü, Riva Deresi ve Marmara Denizi’nin muhtelif bölgelerine atık suyun hiçbir arıtmadan geçmeden akıtıldığı saptandı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) başta olmak üzere birçok seküler derneğe bağış adı altına para dağıtan İmamoğlu, belediye iştiraklerini de Tele 1 ve KRT isimli televizyonlara sponsor etti. Yandaş gazetelere 9.1 milyon lira para dağıtan İmamoğlu, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasıyla yandaşı ihya etti.

Tatillerde gününü gün etti

‘İstanbul’un kaybedecek bir saniyesi bil yok’ sözleriyle icraatçı başkan profili çizmeye çalışan İmamoğlu, kâh Bodrum’un +da güneşlendi, kâh kayak merkezlerinde karın tadını çıkardı. 1 sene boyunca hiçbir şey yapamayan İmamoğlu, AK Parti’nin yapımını tamamladığı kreşleri, yaşlı bakım evlerini, kent ormanlarını, toplu konut projelerini ve nihayetlendirilmek üzere olan metro projelerini sahiplendi. İhale yolsuzlukları ayyuka çıktı. 1 liralık maskeyi üç liradan aldı. Başta araç ihaleleri olmak üzere birçok ihaleyi adrese teslim şekilde yandaşlarına peşkeş çekti. Önce İGDAŞ, sonra İSKİ’nin astronomik fiyattaki faturaları İstanbullunun belini büktü. Yunan kanalına çıkarak ‘Ayasofya’nın açılmasına lüzum görmüyorum’ minvalinde açıklamalar yaprak küffarın ekmeğine yağ sürdü.