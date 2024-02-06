1 sene sonra gitti! Evini bulamadı

Asrın felaketi 6 şubat depremlerinde Hatay kent merkezinde gerçekleşen büyük yıkım sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kaldırılan enkazların ardından kent merkezinde büyük bir alan açılırken vatandaşlar yıkılan evlerinin yerini bile bulmakta zorlanıyor.

Depremden bir yıl sonra Hatay’da düzenlenen “Sessiz Yürüyüş” için kente gelen Mehmet Hanifi Yurttagül yıkılan evinin olduğu sokağa geldiğinde evinin yerini bulamadığını belirterek, “Şehrimizi yerinde bulamadık. Karış karış bildiğimiz sokakları bulamıyoruz. Antakya’nın altı üstüne gelmiş burası biziöm şehrimiz mi bilemiyoruz. Biz perişan olmuşuz. Enkazda kaldım. Annemi babamı kaybettim. Ben bir buçuk saat kaldım. 6 buçuk saat sonra kızım ve çocuğumu çıkardım. Çıktığımız da çok büyük yaralarımız vadı. Onun üzerine o kırıklarla 5 gün boyunca annemizin babamızın enkazının başında bekledik. O halde bekledik. 5 gün sonra annemi babamı çıkardık. Ben bir sene sonra geldim. Hatay’ı böyle beklemiyordum. Şu an mersinde yaşıyorum. Depremden sonra bir kalp krizi geçirdim. Bir de kitap yazdım depremle ilgili. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Evimi bulamadım. Ben daha önce buralarda bir yer de oturmuşum çocukluğumun geçtiği yer burası ben burayı tanıyamadım. Okulumuz buradaydı annemlerin evi yukarıdaydı. Burada şu park olmasa burayaı hiç anlayamazdım. Burası bizim şehrimiz değil burası çok kötü olmuş. Yazık olmuş bizlere şehrimize. Medeniyetlerin bulunduğu bir şehrin bu halde olması çok üzdü beni” diye konuştu

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