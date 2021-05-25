Yalnızca diyet yaparak sağlıklı kilo vermek mümkün değil. Bu sebeple uzmanlar diyetlerin yanı sıra mutlaka egzersiz yapılması gerektiğini belirtiyor. Kilo vermek içinse spor salonlarına gitmenize gerek yok. Bunun için düzenli olarak yürüyüş yapmanız yeterli. Örneğin asansör kullanmak yerine merdivenlerden inip çıkabilir ya da otobüsten bir durak önce inip yürüyüş yapabilirsiniz. Düzenli olarak her gün bir saat yürüyüş yapmak isteyenler ise bu egzersizle günde kaç kalori yakacaklarını merak ediyor. Peki, 1 saat yürüyüşle kaç kalori yakılır?

1 saat yürüyüşle kaç kalori yakılır? Her gün 1 saat yürüyüşle 1 ayda kaç kilo verilir?

Herkesin günlük kalori alımı aynı değil. Yaş, cinsiyet, hareketlilik gibi pek çok faktör günlük kalori alımını gösterir. Günlük kalori ihtiyacından 500 kalori az alındığında ise kilo verme süreci başlar. Bu belirttiğimiz gibi kişiden kişiye değişiyor. Kiminin günlük kalori alımı 2000 kiminin ise 1700 olabilir.

Günlük kalori ihtiyacınızı web sitelerinden ya da çeşitli uygulamalardan öğrenebilirsiniz. Kalori alım miktarını öğrendikten sonra her gün öğünlerinizi hesaplayarak kaç kalori aldığınızı öğrenebilirsiniz. Bu aşamada egzersiz yaparak daha çok kalori yakabilirsiniz.

Her gün bir saat orta tempolu yürüyüş yaparak 250-350 kalori yakabilirsiniz. Bu ise ayda 7500-10500 kaloriye denk geliyor.

1 kilo vermek için ortalama 7400 kalori yakmanız gerekiyor. Her gün 1 saat yürüyüş yapıp beslenmenizde de kalori kontrolü yaparak ayda 3-4 kilo vermeniz mümkün.