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Gündem 1 saat önce geldiği KPSS'ye giremedi, sebebini duyanlar "Yok artık" dedi
Gündem

1 saat önce geldiği KPSS'ye giremedi, sebebini duyanlar "Yok artık" dedi

Her KPSS öncesi yaşanan geç kalmalar, artık sıradan hale gelirken, bu kez erken gelip KPSS'ye giremeyen genç kız olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:16:00 -
1 saat önce geldiği KPSS'ye giremedi, sebebini duyanlar "Yok artık" dedi

 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı sebebiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsünde yoğunluk yaşandı.

Adaylar kimlik kontrolünden geçirilerek sınava alındı.

Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmadı.

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday da sınava giremedi.

"1 saat önce geldim"

Sınavın yapılacağı merkeze erken geldiğini belirten genç kız, "1 saat önce geldim. Bahçede oturuyordum duymadım." diyerek evine göndü.

 

 

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