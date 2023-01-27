1 portakallı müthiş öksürük kürü! Yapılan en güçlü tarif: Hastalık bedeninizi ışık hızında terk edecek

Zencefil ve sarımsaklı öksürüğe deva karışım size iyi gelecek. Peki iltihap kurutucu olarak da bilinen bu kür nasıl yapılır? İşte detaylar...

PORTAKALLI KÜR ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR BALGAMI HEMEN SÖKTÜRÜYOR

1 adet portakal

1 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı toz zencefil veya 5 gram taze zencefil

1 tatlı kaşığı bal

YAPILIŞI

1 portakalı üstten kesin. İçini oyun ve portakalı bir kaseye alın. Daha sonra portakalın içerisine tüm malzemeleri ekleyin. Daha sonra portakalın içine ekleyin. Ve küçük bir kaşık yardımıyla tüketin. Portakal sıkacağı ile yapabilirsiniz. 1 hafta içerisinde etkisini gösteriyor. İsterseniz birer gün arayla içebilirisniz.

BU KARIŞIM NE İŞE YARAR?

Göğsünüzü yumuşatır. Öksürüğü bitirir. Balgam söktürür. Aynı zamanda bağışıklığınızı güçlendiren bu karışım enfeksiyonla savaşır ve iltihabı söker. Portakal suyunun yaygın olarak bilinen faydalarını kısaca şöyle sıralayabiliriz..

Portakalın faydaları şu şekildedir:

C vitamini bakımından zengindir.

Kış hastalıklarına karşı koruyucudur.

Güçlü antioksidan özelliğine sahiptir.

Bağışıklık sistemini destekler.

Sindirim sistemini düzenler.

Kalp sağlığını korur.

Kansere karşı önleyici özellikler taşır.

Kansızlığı önler ve demir emilimini artırır.