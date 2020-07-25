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Gündem

1 PKK terörist daha gözaltına alındı

Terör örgütündeki çözülme son sürat devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:06:00 -
1 PKK terörist daha gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı" denildi.

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