1 PKK terörist daha gözaltına alındı
Terör örgütündeki çözülme son sürat devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı" denildi.