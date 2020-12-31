Yılbaşı market çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları uygulanıyor. Yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Perşembe günü 21.00'de başlayacak yasak 4 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek. Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Markete gitmek yasak mı?

1 Ocak marketler açık mı? | 1 Ocak market çalışma saatleri

1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak günlerinde marketler, bakkallar, kasaplar, kuruyemişçiler, balıkçılar ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Çiçekçiler yalnızca evlere servis şeklinde hizmet sunabilecek.

Vatandaşlar evlerine en yakın yürüme mesafesindeki dükkanlardan 10.00-17.00 saatleri arasında alışveriş yapabilecek.

1,2 ve 3 Ocak tarihlerinde lokanta, restoran ve tatlıcılar 10.00-24.00 saatleri arasında paket servisi hizmeti yapabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günlerde sucular da çalışıyor. su siparişi vermeniz de bir sakınca yok.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Hafta sonu kısıtlamalarında 65 yaş üstü ve 20 yaş altının alışveriş için dışarı çıkması ise yasak. 65 yaş üstü vatandaşlar temel ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan arayabilecek.