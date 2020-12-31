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Yaşam 1 Ocak 2021 İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
Yaşam

1 Ocak 2021 İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namazı kaçta, bugün cuma ezanı ne zaman, öğle vakti saat kaçta? 1 Ocak 2021 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İçişleri Bakanlığı 1 Ocak cuma günü vatandaşların cuma namazına gidebileceklerini duyurdu. 1 Ocak 2021 İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:52:00 -
1 Ocak 2021 İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cumaya gitmek serbest mi? soruları sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerden 1 Ocak cuma günü için merak ediliyodu.

Cuma namazına gidilecek mi?

Yılbaşı genelgesiyle alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama kararlarında camilerde Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Yarın camilerde cuma namazı kılınabileceğini' ifade etti. Vatandaşlar 1 Ocak cuma günü namaz saatlerini araştırıyor. İstanbul'da 1 Ocak 2021'de cuma namazı saat kaçta kılınacak?

1 Ocak 2021 İstanbul'da cuma namaz vakti

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:57

BURSA: 13:12

KONYA: 12:58

İZMİR: 13:20

Diğer tüm illerin cuma namazı saatleri için tıklayın

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