1 Ocak 1864: Ömer İbn Said'in vefatı (Âlim)

Omar ibn Said, Batı Afrika’da Orta Senegal Nehri kıyısında yer alan İslami bir teokratik devlet olan Futa Toro’nun İmamlığı olacak varlıklı bir ailede dünyaya geldi. Hayatının 25 yılını önde gelen Müslüman alimlerle çalışarak, matematik, astronomi, işletme ve teoloji gibi çeşitli konularda öğrenerek geçiren bir İslam alimi ve bir Fula idi.



1807’de askeri bir çatışma sırasında yakalandı, köleleştirildi ve Atlantik Okyanusu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne götürüldü. Güney Karolina, Charleston’daki zalim bir efendiden kaçtı ve Kuzey Karolina, Fayetteville’e gitti. Orada tekrar yakalandı, hapse gönderildi ve daha sonra Omar ibn Said’in kendisine karşı nazik olarak tanımladığı James Owen’a satıldı.







Owen ailesi, ibn Said’in eğitiminden etkilendi ve ona Kuran’ın İngilizce çevirisini sağladılar. Ayrıca “Yıldız Süslü Afiş” kitabının yazarı Francis Scott Key’in yardımıyla İncil’in Arapça bir çevirisini aldı. İbn Said’e Afrika’ya dönmesi için birçok fırsat sunuldu, ancak o, ailesinin ve halkının hâlâ sağlam olduğundan emin olmadığından ABD’de kalmayı seçti.



Doksanlı yaşlarının ortalarına kadar yaşadı ve 1864’te öldüğü sırada hâlâ köleydi.

Kuzey Karolina, Bladen İlçesine gömüldü.