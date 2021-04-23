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Gündem 1 nolu barodan avukatlara zulüm
Gündem

1 nolu barodan avukatlara zulüm

“Hak, hukuk ve adalet” diyerek yaygara koparan İstanbul 1 No’lu Barosu, ‘çoklu baro’ düzenlemesiyle kurulan 2 No’lu Baro mensuplarının haklarını gasp etmesini, "yönetimin tasarrufu" olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:17:00 -
1 nolu barodan avukatlara zulüm

İstanbul’a ikinci baronun kurulmaması için her türlü engeli çıkaran 1 No’lu Baro, şimdi de kurulmasına engel olmadığı 2 No’lu Baro mensuplarının haklarını gasp ettiği ortaya çıktı. Avukatlık mesleğinin sorunları ile ilgilenmek yerine skandallarıyla gündeme gelen, DHKP-C üyesi Ebru Timtik’in posterini baro binasına asılmasına seyirci kalan 1 No’lu Baro, adliyelerde oluşturulan baro odalarındaki bilgisayarlara şifre koyarak 2 No’lu Baro mensuplarının kullanımına kısıtlama getirdiği öğrenildi.

Mevzuata aykırı

Konuyla ilgili ulaştığımız 2 No’lu Baro Başkanı Gönül Yıldız, skandal uygulamayı doğrulayarak, şunları anlattı: “Geçen hafta perşembeden bu yana bilgisayarlara kendi ‘Baronet’ şifrelerini koyarak bizim üyelerimizin kullanımına engel oldular. 1 No’lu Baro’nun uygulaması tamamen keyfi ve hukuksuz. Buna hakları yok. Aslolanın mevzuattır.  Mevzuat diyor ki, ‘Bir ilde ikiden fazla baro varsa, baro odaları Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edilir.’ Mevzuata rağmen baro odalarını sadece kendi üyelerinin kullanımına açık tutarak ve TBB’ye mensup diğer avukatların kullanmasına engel olmaları kanun dışıdır. Biz mevzuat gereği baro odalarının yönetimini kendi üzerlerine almaları için TBB’ye yazılı olarak defaten başvurduk. Ancak şimdiye kadar herhangi bir sonuç alamadık.”

Bakanlık ve TBB

Bilgisayarların yalnızca İstanbul 2 Nolu Baro üyelerine değil il dışından gelen diğer avukatların da kullanımına kapatıldığını belirten Yıldız, şöyle devam etti: “2. baroların kurulmasına ilişkin kanun çıkarken, baro odalarının da Barolar Birliğine tahsis edileceğine ilişkin mevzuata hüküm eklenmiştir. Ancak Barolar Birliği şimdiye kadar herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. Bu durumu fırsat bilen 1 Nolu Baro, keyfi bir uygulama başlattı. Hem Adalet Bakanlığı’na hem TBB’ye başvurumuzu yaptık.”

Canları böyle istemiş

Skandal uygulamayla ilgili görüştüğümüz soyadını vermekten kaçınan Tuba isimli İstanbul 1 No’lu Baro temsilcisi ise, alınan kararın “yönetimin tasarrufu” olduğunu kaydetti.

Baro yönetimiyle görüşme talebimiz “toplantıda oldukları” gerekçesiyle reddedilirken, gün içerisinde yaptığımız aramalara rağmen sorularımıza hiçbir cevap verilmedi.


Yeni Akit Gazetesi
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