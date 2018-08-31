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1 Nisan'dan beri test ediliyordu! Faaliyete geçiyor

Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde kurulan ve 1 Nisan'dan bu yana test aşamasında olan spot doğalgaz piyasası yarın gerçek işlemlere açılacak

31 Ağustos 2018 Cuma 16:46
1 Nisan'dan beri test ediliyordu! Faaliyete geçiyor

EPİAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasası (OTSP) olarak tanımlanan spot doğalgaz piyasasının hayata geçmesiyle piyasa katılımcıları elektronik platform üzerinden doğalgaz alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Spot doğalgaz ticareti yapmak isteyen katılımcılar, OTSP üzerinden 365 gün 24 saat işlemlerini yapabilecek.

EPİAŞ tarafından işletilecek piyasada doğalgaz referans fiyatlarının oluşumu sağlanacak. Boru Hatları ile Taşımacılık AŞ, sistem ihtiyaçlarını öncelikli olarak OTSP'den karşılayacak. İşlemlerde gizlilik, piyasaya dair bilgilerde ise şeffaflık ön planda olacak.

Söz konusu piyasanın hayata geçmesiyle Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EPİAŞ olarak piyasa işletim lisansını alarak piyasa işletim faaliyetlerine başlamamızın üçüncü yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer alan OTSP, 1 Eylül 2018'de hizmete girecek. Avrupa'da kendi yazılımını geliştirebilen birkaç enerji borsasından biri olarak bölgede yerimizi almış olacağız. Kendi kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz doğalgaz platformunu 1 Nisan itibarıyla kullanıcılara açarak test sürecini başlatmıştık. Beş aylık sanal uygulama sonunda 1 Eylül 2018 itibarıyla da piyasayı canlıya geçireceğiz. Türkiye bölgesinde serbest piyasada doğalgaz fiyatının oluştuğu ilk ülke konumuna gelecek ve zamanla hem bu piyasanın hacminin artması hem de diğer ülkelerin bu pazara dahil olmasıyla piyasamızın bölgesel bir merkez haline geleceğine inanıyoruz."

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 16:46
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