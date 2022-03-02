“1 Milyon İstihdam Projesi” mesleklere standart getiriyor

Bakanlık ile MYK, “1 Milyon İstihdam Projesi” kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde, bilgi teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve istihdamı için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanmasına yönelik iş birliği yapılacak.

Yazılım geliştirme, sistem yönetimi, ağ teknolojileri mesleklerinde halihazırda yürürlükte bulunan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere dayalı MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak. Bu meslekler dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında, yapay zeka, büyük veri, adli bilişim, bilgi güvenliği alanlarındaki 20 pozisyon için de meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanmasına destek sağlayacak.