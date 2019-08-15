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1 milyon amatör denizci yetişecek, yüzümüz denize dönecek

Denizlerimizden katma değer oluşturmak için büyük adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önderliğinde başlayan proje ile Türkiye’nin denizlerinden katma değer elde etmek için amatör denizciler yetişiyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
1 milyon amatör denizci yetişecek, yüzümüz denize dönecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 71 liman başkanlığı ile başlattığı proje kapsamında, Türkiye’nin denizlerinden katma değer elde etmek için amatör denizciler yetişiyor. Bugüne kadar verilen eğitimlerle 650 bine yakın amatör denizci belgesini aldı. Hedefse 2023’e kadar bu sayının 1 milyona ulaşması.

Kilit ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, insanların yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla amatör denizcilikle ilgili temel eğitim programların ücretsiz verilmeye başlandığını belirterek, “Günümüze kadar 650 bine yakın ‘Amatör Denizci Belgesi’ verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. Bakan Turhan, Türkiye’nin deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmanın yanı sıra dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biri olması gerektiğini belirterek, “Üç tarafımız denizlerle çevrili ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açıktır” diye konuştu.

Bolluk ve bereketin adresi

Son 16 yılda Türkiye’nin dünyanın denizcilikte lider ülkeleri arasına girdiğini, 2002 öncesinde gemilerin kara listede yer almasına karşın bugün beyaz listede olduğunu kaydeden Bakan Turhan şöyle konuştu: “2002’de dünyada 17. sırada bulunan Türkiye deniz ticaret filosunun bugün 15. sıraya yükseldi, dünya yat üretiminde de üçüncü sıraya çıkarak marka haline dönüştü. 2003’te 37 olan tersane sayısı 78’e çıktı. İnsanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş olduk. Çünkü denizde bolluk, bereket ve gelecek var. Denizcilik sektörü, fiziki altyapısının yanında beşeri gücüyle de bütünlük arz etmek zorunda.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
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  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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