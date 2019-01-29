1 milyarlık tatil

Ekonomi Servisi

Türkiye’de öğrenim gören 18 milyon öğrenci karne tatilinde 10 günü geride bırakırken, tatil için İstanbul’u tercih edenler konaklama ve gezileriyle 1 milyar liraya yakın bir harcama yapmış olacak. Tarih, kültür ve eğlence turizminin başkenti İstanbul’da yarıyıl tatilini geçirenler, İstanbul’un turist nüfusunda yüzde 10’luk bir artışa neden oldu. Geçen yıla göre daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan kente ocak ve şubat döneminde 2 milyonu aşkın turistin geleceği tahmin ediliyor. Nitekim, 2018’de 12 milyon yabancı turist ağırlayan İstanbul, yarıyıl tatiline denk gelen ocak-şubat dönemlerinde de 1.6 milyonu yabancı olmak üzere 2.4 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Topkapı Sarayı gözde

Sömestr tatilinde en çok ziyaret edilen adresler arasında selatin camileri ve müzeler geliyor. Sultanahmet ve Süleymaniye Camilerinin yanı sıra Ayasofya ve diğer mekânlara ilgi büyük. İstanbul’da toplam 91 müze bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze ve Örenyeri 2017 yılı ziyaretçi istatistiklerine göre; 2017’de İstanbul, bu alanda 4 milyon 884 bin 790 ziyaretçi ağırladı. Bu yıl da ortalama bu sayıda ziyaretçinin olacağı öngörülüyor. Tarihi şehirde en çok ziyaret edilecek olan müzenin ise geçtiğimiz yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçiye ulaşan Topkapı Sarayı olacağı bekleniyor.

Doluluk oranı yüzde 70

Yarıyıl tatilinin hareketlendirdiği bir başka sektör de oteller oldu. İstanbul’da toplam 141 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Yarıyıl tatilinin sonunda doluluk oranının yüzde 70 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan; İstanbul’da bulunan 117 alışveriş merkezi de tatilde alışveriş yapmak isteyenlere kapılarını açtı. Özellikle şehir merkezindeki AVM’ler turistlerle dolup taşıyor.

En çok İç Anadolu’dan

İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız bilgiye göre turizm sektöründe faaliyet gösteren temsilciler şudeğerlendirmeyi paylaştı: “İstanbul yarıyıl tatilinde yurtiçi turistleri tarafından ağırlıklı olarak buradan başka illere geçmek için ziyaret ediliyor. Örneğin Bursa, Sakarya, Bolu gibi kış turizminin yoğun olduğu yerlere gitmek isteyen yerli turistler öncelikle uçakla İstanbul’a geliyor. Burada bir gün kalarak esas tatil bölgelerine geçiyor. İstanbul’a yurtiçinden en çok İç Anadolu bölgesinden ziyaretçi geliyor.”

Erken rezervasyonda rekor

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yüzde 50 indirim ve 9 taksit imkanının sunulduğu erken rezervasyon kampanyasından şu ana kadar 2,5 milyon kişinin yararlandığını söyledi.

Akfen GYO’da sonuçlar yüz güldürdü

Akfen GYO’nun Türkiye ve yurtdışında sahibi olduğu toplam 3628 odası bulunan 20 otelinde 2018 yılının tamamında elde ettiği kira geliri, geçen yılın tamamına göre yüzde 47’lik artışla 94.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, Akfen GYO’nun kuruluşundan bu yana elde ettiği en yüksek kira geliri oldu.