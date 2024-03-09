1 milyar euro buhar oldu! Ekrem'den dev vurgun

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyaseten köşeye sıkışan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta yalana başvuruyor. İmamoğlu son olarak kendi yandaşlarının ağırlıkta olduğu bir YouTube kanalında düzenlenen açık oturuma katıldı.

Metroyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy- Sancaktepe ve Göztepe-Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürdü.

Kendisine 'Sıfırdan mı?' diye soran genci ise "Metro temeli nasıl atılır bana anlat. Nasıl ikna edebilirim sizi?" diyerek azarladı. İzleyici de 'Beton mu dökülür?' diyerek yanıt verdi.

TEMELİ KADİR TOPBAŞ ATTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İmamoğlu'nun 'temelini sıfırdan ben attım' dediği Çekmeköy - Sancaktepe metrosunun şantiyesi ve İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın o dönemki görüntüleri gündem oldu. Topbaş o dönem "İstanbul'umuza hayırlı olsun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ya Allah Bismillah" diyerek metronun raya inme törenini gerçekleştirmişti. Kendini 'metro fatihi' ilan eden Ekrem İmamoğlu ise 2019'da İBB Başkanlığı koltuğuna oturdu. İmamoğlu'nun 2019'da görevi devraldığı bir ortamda temeli 2017'de atılan metrolara nasıl 'sıfırdan' başladığı merak konusu oldu. Öte yandan AK Parti'nin yaptığı, CHP'li İmamoğlu'nun da 'sıfırdan temelini attım' diyerek çökmeye çalıştığı Mahmutbey - Esenyurt metro hattına CHP grubunun 2017'de itiraz ettiği ortaya çıktı. İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi. İmamoğlu ve CHP'lilerin iddialarının aksine CHP döneminde temeli sıfırdan atılan bir tane bile metro hattı bulunmadığı ortaya çıktı.

2019 Haziran öncesi AK Parti döneminde tamamlanan 39.2 km metro hattı bulunuyordu. Ekrem İmamoğlu 5 yıllık zaman diliminde bu hatlara sadece 8.11 km'lik katkı yaptı. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında 09 Şubat 2017'de kazı çalışmaları tamamlandı. Dönemin AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş, Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını duyurmuştu. İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mahmutbey-Mecidiyeköy hattının test sürüşleri de 19 Mart 2019'da başladı. Yani İmamoğlu göreve gelmeden önce. İmamoğlu göreve geldikten sonra bu metronun sadece ve sadece 1.2 km kısmını bitirdi ve 06 Ocak 2023'te hizmete açtı. Yani 14.3 km'nin sadece 4.3 km'sini yaptı.

EMİNÖNÜ - ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Eminönü- Alibeyköy tramvay hattının test sürüşü 19 Mart 2019'te gerçekleştirildi. AK Parti'nin hayata geçirdiği projenin 01 Ocak 2021'de 1. etap açılışı, 30 Ağustos 2023'te ise 2.etap açılışı yapıldı. Hattın yüzde 89'luk (9 km) kısmı AK Parti tarafından tamamlanırken, İmamoğlu sadece yüzde 11'lik kısmını ( 1,1 km) yaptı

İKİTELLİ-ATAKÖY METRO HATTI (MASKO-BAHARİYE KESİMİ)

Toplam 2.3 km uzunluğunda. İmamoğlu sadece 1.1 km'lik kısmını tamamladı. 29 Mayıs 2021'de açılışı yapıldı. İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre AK Parti döneminde yapımına başlanan 3 metro hattının temel atma tarihleri ise şöyle: Mahmutbey - Esenyurt: 21 Ağustos 2017. Çekmeköy - Sancaktepe: 28 Nisan 2017 Göztepe - Ataşehir: 28 Nisan 2017.

PARALAR YANDAŞA, FONDAŞA, REKLAMA GİTTİ

Metrolar için 1.55 milyar euro kredi çeken ancak sıfırdan hiçbir metroya başlamayan, mevcuttaki metroları da bir türlü tamamlayamayan CHP'li İBB'nin 1 milyar euro'yu ne yaptığı de merak konusu oldu.