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1 milyar dolarlık zirve

5 Aralık’ta düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

22 Eylül 2019 Pazar 11:04
1 milyar dolarlık zirve

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulması hedefleniyor. 5 Aralık’ta düzenlenecek zirveyle ilgili açıklama yapan İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ekonomi zirvelerinin yol gösterme ve kılavuzluk yapma açısından önemli olduğunu belirterek, zirve kapsamında görüşülecek konulardan olan turizm gelirlerindeki artışın herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade etti. “Bu sene belki 50 milyona yakın bir turist rakamıyla ve 40 milyar dolara yakın bir gelir rakamıyla karşılaşacağız’’ diyen Tüzmen, Fransa’nın sadece Paris’ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ettiğine dikkat çekti. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de, “Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacağız” diye konuştu. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin de çözüm ortağı olduğu zirvede, “Yeni Dünya Düzenine Hazır mıyız?” ana temasıyla, 1 milyar dolar değerinde ticaret anlaşması ve iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 11:04
  1. İstanbul Ekonomi Zirvesi
  2. İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen
  3. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer
  4. Türkiye İhracatçılar Meclisi

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