1 milyar dolar ne kadar eder? 1 milyar dolar kaç TL eder?

Dolar için bugün anlık alış kuru 16,1690 satış kuru 16,1960’dir. Dolar kuru alış-satış fiyatına göre, Dolar kuru bugün yüzde 0,75 oranında yükselişle 16,1960 düzeyinden işlem görüyor. Dolar için gün içi en yüksek seviye 16,1914 olarak dikkat çekerken en düşük seviye ise 16,0430 olarak göze çarpmakta.

1 milyar dolar ne kadar oldu?

25 Mayıs 2022 saat 09:40 itibariyle 1000000 dolar anlık olarak 16.196.000,0000 TL ediyor.