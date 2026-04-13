Gündem 1 milyar dolar çöpe gitti: ABD, USS Boise denizaltısını emekliye ayırdı
Gündem

1 milyar dolar çöpe gitti: ABD, USS Boise denizaltısını emekliye ayırdı

1 milyar dolar çöpe gitti: ABD, USS Boise denizaltısını emekliye ayırdı

ABD Donanması, bakım masrafları 1 milyar doları aşan USS Boise denizaltısını emekliye ayırma kararı aldı; artan maliyetler projenin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı.

ABD Donanması’nın, Los Angeles sınıfı USS Boise (SSN-764) nükleer denizaltısını hizmetten çekme kararı aldığı aktarıldı.

Yetkililerin, denizaltının uzun süredir aktif görev yapmadığını ve bakım maliyetlerinin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirttiği ifade edildi.

Denizaltının 2015 yılından bu yana operasyonel olarak kullanılmadığı, 2018’den beri ise tersanede beklediği kaydedildi.

DONANMA BAKANI: "HATA YAPTIK"

Denizaltının bakım ve onarım sürecine şu ana kadar 1 milyar doların üzerinde harcama yapıldığı belirtildi.

ABD Donanması yetkililerinin, kalan işlemler için milyarlarca dolarlık ek bütçe gerekeceğini öngördüğü aktarıldı.

Donanma Bakanı’nın, "Hata yaptık, bu iyi görünmüyor ama artık ilerleme zamanı" dediği ifade edildi.

KAYNAK MODERN DENİZALTI PROJELERİNE YÖNLENDİRİLECEK

Yetkililerin, bu kararın ardından kaynakların daha yeni ve modern denizaltı projelerine yönlendirileceğini belirttiği aktarıldı.

Bu kapsamda Virginia ve Columbia sınıfı yeni denizaltıların üretimine öncelik verileceği ifade edildi.

Donanma yönetiminin, bu adımı kaynakların daha verimli kullanılması için stratejik bir karar olarak değerlendirdiği bildirildi.

Trump'ın "Savaş Bütçesi" dünyayı titretti! Savunma harcamalarında rekor kırılırken sosyal yardımlara neşter vuruldu!

Çin'den İran'a hava savunma sistemi

Milli savunmaya yerli vagon desteği devam ediyor… Milli Savunma Bakanlığı’na 41 adet akaryakıt ve ikmal vagonu üretilecek

