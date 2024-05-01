1 Mayıs'ta provokasyona soyunan Mustafa Sandal nereden geldiğini unuttu

RECEP YEŞİL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'ndaki Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti.

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı.



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Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

İranlı Mustafa, provokasyona soyundu

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında pazarladığı Mustafa Sandal isimli şarkıcı parçası, 1 Mayıs'ta provokasyona soyundu.

Daha önce Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alarak İslam'a ve Müslümanlara olan nefretini kusan Sandal, polis önlemlerini “Darısı sınırlarımızın başına” diyerek güya eleştirdi.

İran'dan geldiğini unuttu

'Sanatçı' adı altında pazarlanan sözde şarkıcıya vatandaşlar tepki gösterirken Mustafa Sandal'ın soyunun İran'dan geldiği biliyor. ‘