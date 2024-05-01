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Gündem 1 Mayıs'ta LGBT'li sapkınlar da sahnede!
Gündem

1 Mayıs'ta LGBT'li sapkınlar da sahnede!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 16:45:00 - 2024-05-01 16:53:14

Solcu marjinal grupların 1 Mayıs provokasyonuna LGBT'li sapkınlar da destek vererek ortaklık etti.

Türkiye bugün Saraçhane'de emniyet mensuplarına yapılan saldırılara ilişkin utanç karelerini konuşurken, LGBT'li sapkınların da meydanda yürüdüğü ortaya çıktı.

Daha önce bir LGBT eylemlerinde, “G*tümüz başımız ayrı oynuyor” sloganı atmasıyla tanınan sapkın, bugün de Saraçhane'de görüntülendi.

LGBT'li sapkın bu sefer de şu sloganı attı: "Travestiyiz, buradayız, alışın, gitmiyoruz."

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