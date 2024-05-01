1 Mayıs'ta LGBT'li sapkınlar da sahnede!
Solcu marjinal grupların 1 Mayıs provokasyonuna LGBT'li sapkınlar da destek vererek ortaklık etti.
Türkiye bugün Saraçhane'de emniyet mensuplarına yapılan saldırılara ilişkin utanç karelerini konuşurken, LGBT'li sapkınların da meydanda yürüdüğü ortaya çıktı.
Daha önce bir LGBT eylemlerinde, “G*tümüz başımız ayrı oynuyor” sloganı atmasıyla tanınan sapkın, bugün de Saraçhane'de görüntülendi.
LGBT'li sapkın bu sefer de şu sloganı attı: "Travestiyiz, buradayız, alışın, gitmiyoruz."
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İBB'nin destekleri Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla! İstanbul Film Festivali'nde LGBT destekli filmler gösterime girdi